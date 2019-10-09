Son Dakika Haberleri: Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

39 dakika önce

Nusaybin-Cizre kara yolunda seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı.

Pamuk yüklü tır seyir halindeyken alev aldı, System.String[]

Nusaybin- Cizre kara yolunda seyir halindeki pamuk yüklü tır alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda tır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre olay, Nusaybin-Cizre kara yolu Çığır köy yakınlarında meydana geldi. Sürücü Doğan Gündüz yönetimindeki 47 AAF 565 plakalı tır seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü tırı yol kenarına çekerek tırın başlığını dorsadan kurtararak yara almadan kurtuldu.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Şırnak'ın İdil ilçesi itfaiyesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangın ve kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Cizre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
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