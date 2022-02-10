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Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

10.02.2022 20:24

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü bir tırda çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da seyir halindeki pamuk yüklü bir tırda çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya- Kayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde yaşanan olayda Kayseri istikametine seyir halinde olan 23 ABD 203 plakalı pamuk yüklü tırın, dorse kısmı aniden alev aldı. Yangını fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kayseri, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pamuk yüklü tırın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika
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