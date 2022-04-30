Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika
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Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı

30.04.2022 13:08

Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı İstanbul'dan Edirne TEM otoyolunda, seyir halindeki pamuk yüklü tır dorsesinin alev almasıyla pamuklar küle dönerken dorse alev topuna döndü.

Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı

EDİRNE - İstanbul'dan Edirne TEM otoyolunda, seyir halindeki pamuk yüklü tır dorsesinin alev almasıyla pamuklar küle dönerken dorse alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul-Edirne'nin Havsa ilçesi yakınlarında TEM otoyolunda meydana geldi. Seyir halinde olan Ukraynalı Shtefan Volodymyr idaresindeki RTA 56298 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Seyir halinde olan diğer sürücülerin tavan kısmından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine tırı durdurdu. Diğer sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Daha sonra yangının büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay İtfaiye, Polis, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başattı.

Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı
Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pamuk yüklü tırın dorsesi yandı - Son Dakika


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