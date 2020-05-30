Pamukkale 1 Haziran'da misafirlerini daha beyaz karşılayacak - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından, 1 Haziran'dan itibaren misafirlerini daha beyaz travertenlerle karşılamaya hazırlanıyor.

Tedbirler kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, en sakin günlerini geçiriyor. Kapıların kapanmasının ardından görevlilerin yeniden ziyaretçi kabul etmek için yaptıkları çalışmalar tamamlandı.

Sosyal mesafenin korunması için oturma ve gezi alanlarıyla ilgili düzenlemeler yapılan ören yerinde, güvenlik görevlilerine de eğitim verildi.

Ören yerini gezmek isteyenler, kapıda ateş ölçümünün ardından temassız geçiş noktalarından giriş yapacak. Antik havuz, çevresinde devam eden restorasyon nedeniyle bir süre hizmet veremeyecek.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 2 milyonun üzerinde turist çeken bölgenin, bu sene kapılarını kapattığı 18 Mart'a kadar 112 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Ziyarete verilen arayı iyi değerlendirdiklerini, bazı bölümlerde kararan travertene yönelik su salımı ve beyazlaştırma çalışması yürüttüklerini dile getiren Akyol şöyle konuştu:

"Pamukkale ve travertenleri, bu sürede adeta dinlenmeye çekildi. Travertenlerimiz tahmin edemediğimiz kadar mükemmel durumda. Beyazlaştırma ve su salım planları harika şekilde ilerliyor. Şu anda uzmanlar travertenlerde olumsuz bir durumun olmadığını rapor ediyor. Pamukkale tarihinde hiç olmadığı kadar beyaz durumda. Buradaki görsel şöleni görmeye herkesi bekliyoruz."

Belli sayıda turist ağırlayacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında ören yerindeki insan sayısının kameralarla sürekli kontrol altında tutulacağını kaydeden Akyol, maskesiz dolaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade etti.

Özellikle travertenlerde yan yana kimsenin yürümemesi için ilave önlem alacaklarını bildiren Akyol, "Görevliler ısrarla sosyal mesafeye karşı uyarı yapacak. İçerideki kişi sayısını devamlı takip edeceğiz. Sayı eşiğinin aşılmasından itibaren kabulü bir süre durduracağız, çıkan kişi kadar içeri turist alacağız." dedi.