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Pamukkale 10 ayda 2,3 milyon ziyaretçi ağırladı

6 saat önce

Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi.

Pamukkale 10 ayda 2,3 milyon ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale, yılın 10 aylık döneminde ziyaretçi sayısını 2 milyon 357 bine ulaştırarak bu sene kırdığı rekorlara yenisini ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın tamamında 2 milyon 128 bin 880 turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 10 ayda bu rakamı aşarak 2 milyon 357 bin 152'ye ulaştı.

Türkiye'de geçen yıl en fazla gezilen 4'üncü ören yeri konumunda bulunan Pamukkale, ekimde ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artışla 284 bin 498 ziyaretçiyi konuk etti.

"Pamukkale için 2019 altın yıl oldu"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı bakımından en iyi yılını yaşadığını söyledi.

"Yıl sonu için 3 milyonu yakalama hedefimiz var." diyen Şen, senenin kalan döneminde okullara verilen ara tatilinin etkisiyle bu hedefi yakalayacaklarını, orta vadede ise 5 milyon kişiyi ağırlamak istediklerini kaydetti.

Şen, şöyle konuştu:

"Pamukkale için 2019 altın yıl oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde kalarak ülkemizi en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Hatta hedefimiz Ayasofya ve Topkapı müzelerinin de önüne geçmek. Travertenlerin büyüleyici manzarasını herkesin görmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Şen, bu yıl özellikle Uzak Doğu ülkeleri, Rusya, Almanya ve Güney Amerika'dan gelen turistlerin yoğunluk oluşturduğunu, yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünün uzun dönemli Türkiye turlarına katıldığını, bunun turist başına elde edilen geliri de artırdığını sözlerine ekledi.

Pamukkale ören yerinde son 5 yılın ilk 10 ayındaki ziyaretçi sayıları şöyle:

Dönem 20152016 2017 2018 2019
Ocak 45.32732.32131.16762.395 60.152
Şubat52.957

44.29563.51063.254 72.055
Mart 64.02856.68349.54290.335 137.566
Nisan 118.88574.47090.280144.000 150.113
Mayıs 200.981112.481153.792197.000 237.121
Haziran 196.63185.637146.852222.292 300.014
Temmuz257.695

134.019235.004318.214 370.026
Ağustos 296.101148.658270.508372.661 405.020
Eylül 216.149121.557206.192276.500340.587

Ekim 132.33579.810137.537198.000 284.498
Toplam1 milyon 360 bin 994 889 bin 931 1 milyon 384 bin 384 1 milyon 944 bin 651 2 milyon 357 bin 152

Pamukkale, Türkiye, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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