Son Dakika Haberleri: Pamukkale 2019'da altın yılını yaşıyor
Son Dakika Ekonomi Pamukkale 2019'da altın yılını yaşıyor

Pamukkale 2019'da altın yılını yaşıyor

2 saat önce

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale'yi ziyaret ettiğini kaydederek, rakamlara bakıldığı zaman ise Pamukkale'nin bu yıl adeta 'altın yılları'ndan birini yaşadığını kaydetti.

Pamukkale 2019'da altın yılını yaşıyor, System.String[]

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale'yi ziyaret ettiğini kaydederek, rakamlara bakıldığı zaman ise Pamukkale'nin bu yıl adeta 'altın yılları'ndan birini yaşadığını kaydetti.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam eden Denizli'deki Pamukkale, 2018'in ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti ağırladı. Pamukkale geçen yılın aynı ayında ise 2 milyon 189 bin kişi ziyaret etmişti.


Başkan Şen rakamların sevindirici olduğunu kaydederek, DENTUROD olarak hedeflerinin ziyaretçi rakamlarının her yıl üstüne koyarak gitmek olduğunu ifade etti.


Başkan Şen ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'ye uçakla 6 saat uzaklıktaki Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yoğun bir reklam kampanyası yapacağını dile getirerek, bunun sadece Pamukkale değil Türkiye genelinde turizme büyük katkı sağlamasının da beklendiğini söyledi. - DENİZLİ

Pamukkale, Murat Şen, Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Merkez Bankası'ndan faiz adımı: Reeskont faizleri düşürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamukkale 2019'da altın yılını yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]