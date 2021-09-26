PAMUKKALE 2020'Yİ İKİYE KATLADI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, 2021'in ilk 8 ayında 760 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 'Beyaz Cennet'in ziyaretçi sayısı bakımından geçen yılın ilk 8 aylık dönemini ikiye katlaması turizmcileri sevindirdi.

Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, koronavirüs pandemisi nedeniyle kötü geçirdiği geçen yılın ardından 2021'de sevindiren ziyaretçi sayılarına ulaşmayı başardı. Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle ön plana çıkan 'Beyaz Cennet', aşılama sayılarının artmasıyla birlikte 2021'in ilk 8 ayını yoğun geçirdi. Özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Pamukkale, haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 630 bin turist ağırladı. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsimini ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'yi, bu yılın ilk 8 aylık diliminde 760 bin turist ziyaret etti.

TURİZMCİLER SEVİNÇLİ

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 2020'nin aynı döneminde yalnızca 385 bin ziyaretçinin gezdiği Pamukkale, yeni yılda bu rakamı ikiye katladığını belirtti. Beklentilerin ötesinde bir rakama ulaşıldığını aktaran Şen, Bu durum bizler için çok sevindirici. Geleceğe umutla bakmamıza neden oluyor. Biz en güçlü pazarımız olan Uzak Doğu'dan ziyaretçi gelmemesine rağmen bu sayıya ulaştık. İleride daha yüksek rakamlara ulaşabileceğimiz inancındayız. Önümüzdeki yıl, pandeminin etkisinin azalacağını, Uzak Doğu pazarının açılacağını, özellikle Avrupa'dan ülkemize yoğun turist geleceğini düşünüyoruz dedi.

'BEYAZ CENNET' TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLMAYA DEVAM EDECEK

Bu yıl sonuna kadar 1 milyon 200 bin ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Şen, Sürekli artan bir istatistik ile ziyaretçi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu turizmcileri sevindiriyor. Pamukkale'deki rakamların artmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm dünyada yaptığı tanıtımının önemli bir katkısı oluyor. 'Beyaz cennet' Türkiye'nin yıldızı olmaya devam edecek diye konuştu.