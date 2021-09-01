PAMUKKALE 3 AYDA 600 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'yi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Beyaz renkli travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, yaz sezonunu yoğun geçirdi. Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle ön plana çıkan 'beyaz cennet', bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsimini ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'yi, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 600 bin turist ziyaret etti.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de yaz döneminin verimli geçtiğini belirtti. Ziyaretçi sayılarının sevindirici olduğunu dile getiren Şen, Bölgemizde özellikle temmuz ayında büyük bir yoğunluk yaşadık. Geçen yıl Temmuz ayında Pamukkale'yi 74 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl yaklaşık 3.5 katı bir artış yaşandı. Bu oldukça başarılı bir sayı. Ağustos ayında da bu başarılı veriler devam etti. Gelecek dönemler için bu veriler bize umut verdi dedi.

HEDEF 1 MİLYON TURİST

Gelecek yaz için hedeflerinin daha fazla ziyaretçi çekmek olduğunu kaydeden Şen, Yaz sezonunda ziyaretçilerimizin büyük bölümü gurbetçi ve yerli turistlerdi. Bu aylarda uzak doğudan gelen turist açığımızı bu şekilde kapattık. Kalan dönemde ciddi oranda bir ziyaretçi sayısı bekliyoruz. Yılsonu hedefimiz 1 milyon turiste ulaşmak. Bu hedefe ulaşarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Gelecek dönemlerin Pamukkale için daha iyi geçeceğine inancımız tam diye konuştu.