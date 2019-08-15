Pamukkale balon turları 3 gün kadın pilotlar ile yapıldı
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Pamukkale balon turları 3 gün kadın pilotlar ile yapıldıDENİZLİ - Denizli'de travertenleri ile kendine hayran bırakan beyaz cennet Pamukkale'de balon uçuşlarını 3 gün boyunca kadın pilotlar tarafından gerçekleştirildi.
Pamukkale Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:26 Kaynak: İHA
balon turları 3 gün kadın pilotlar ile yapıldı
DENİZLİ - Denizli
'de travertenleri ile kendine hayran bırakan beyaz cennet Pamukkale'de balon uçuşlarını 3 gün boyunca kadın pilotlar tarafından gerçekleştirildi.
Denizli'de doğal güzellikleri ile binlerce ziyaretçi ağırlayan Pamukkale ören yeri sıcak hava balonları turları ile turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her sabah sıcak hava balonlarının renkleri ile bütünleşen beyaz travertenleri eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler ise balonlar ile beyaz cennete kuş bakışı manzaranın tadını çıkarıyor. 3 gün boyunca kadın pilotların uçurduğu balonlar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Manzaranın tadını çıkaran turistler hem manzaranın hem de kadın pilotun fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
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