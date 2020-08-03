Pamukkale bayramda doldu taştı - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Beyaz travertenler üzerinde yürümenin keyfini çıkaran turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, dünyaca ünlü Pamukkale'de Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yoğunluk yaşandı. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye yoğun ilgi gösterdi. Pamukkale'nin giriş kapılarının önünde sıra bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde hem yürüyüş yaptı hem de cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

'BEYAZ CENNET'E HAYRAN KALDILAR

Malatya'dan eşiyle birlikte gelen İhsan Mutlu "Pamukkale'yi çok beğendik. Bu güzel atmosferde herkesin vakit geçirmesi gerekiyor" dedi. Gamze Mutlu, Pamukkale'yi ilk kez gördüğünü ve hayran kaldığını belirterek, "Yıllardır görmek istediğim bir yerdi. Kurban Bayramı tatilinde buraya uğramadan geçmek istemedik. Herkesin burayı gezmesini tavsiye ederim. Burası tam bir beyaz cennet" diye konuştu. İstanbul'dan ailesiyle birlikte gelen Aslıhan Gürbulak ise, "Burası çok güzel bir yer. Bu kadar yolu geldiğimize değdi. Manzarası müthiş. Suyu buz gibi. Havanın sıcak olmasına rağmen çok keyifli bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.