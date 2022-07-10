Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika
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Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor

10.07.2022 12:37

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine çeken Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de bayram hareketliliği yaşanıyor.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine çeken Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de bayram hareketliliği yaşanıyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun bir çok kentini bağlayan yol güzergahında bulunması nedeniyle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret eden turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektiriyor. Ören yeri girişinde, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Turistler, 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza da girme fırsatı buluyor.

Manisa'dan gelen Deniz Kocatürk AA muhabirine, bölgenin kesinlikle görmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Kocatürk ismini çok duymasına rağmen ilk kez gelme şansı yakaladığını anlatarak, "Ülkemizin güzelliklerini gezelim görelim dedik. Güzel oldu. Hava sıcak biraz ama memnun kaldım. Ülkemizin böyle güzel yerlerine keşfetmeye değer." dedi.

Almanya'dan tatil için gelen Gökhan Bostancı ise "Dalaman'da kalıyoruz. 1 günlüğüne buraya geldim. Anne ve babamdan resimlerini görmüştüm küçükken. Çok güzel ondan 30 yıl geçti ve resimlerden daha güzelmiş. Çok doğal ve bakımlı bir yer. Gerçekten gelmeye değer. Gelip görün. " diye konuştu.

Müstakbel eşiyle düğün fotoğrafı için travertenlere gelen Mehmet Özay ise bu özel günü ölümsüzleştirmek için burayı tercih ettiğini belirterek," Beyaz cennete bir 'melek' getirdim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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