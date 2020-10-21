Pamukkale Belediye Başkanı Örki çiftçiler ile bir araya geldi - Son Dakika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz gün Pamukkale yöresinde yağan dolu sonucu tarım ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret edip, zarar gören ürünleri yerinde inceledi. Başkan Örki, "Dolu sonucu zarar gören çiftçilerimiz için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Yukarışamlı, Pamukkale, Yeniköy ve Küçükdere Mahallelerinde önceki gün etkili olan dolu afeti sonucu tarım ürünleri zarar gören çiftçilerle bir araya gelip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dolu sonrası oluşan hasarları tarım ürünlerini yerinde inceleyen Başkan Örki, yaraların biran önce sarılması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Denizli'de hiç umulmayan bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Birçok konuda dünyada nam salan bu güzide ilçemiz de ne yazık ki bu afet neticesinde tarım alanları ve ürünleri zarar gördü. Biz de bu zor günde çiftçilerimizi yalnız bırakmayarak hem onları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk hem de zarar gören ürünleri yerinde inceledik" dedi.

"Çiftçilerimizin zararlarını karşılamaya çalışacağız"

Başkan Örki, "Yaptığımız incelemeler sonucu çiftçilerimizin zararının çok olduğunu tespit ettik. Yurt dışına da gönderdiğimiz tarım ürünleri olan üzüm, pamuk, ayva, nar, zeytin ve mısır tarlalarının tamamı zarar görmüş vaziyette. Yerel idareciler olarak bizlerde her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek Ankara'daki yetkililerle gerekse burada yetkililerle birlikte bu işin yakın takipçisi olacağız ve biran önce zarar gören çiftçilerimizin zararlarını karşılamaya çalışacağız. Biz her zaman çiftçi kardeşlerimizin ve vatandaşlarımız yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim daha büyük afetlerden bizi ve tüm dünyayı muhafaza eylesin" diye konuştu. - DENİZLİ