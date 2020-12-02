Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı

02.12.2020 14:37
Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle belediyecilik hizmetlerimizi engellilerimizi de düşünerek planlıyor ve uyguluyoruz" dedi.

Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu günle ilgili bir mesaj yayımladı. Herkesin birer engelli adayı olduğuna vurgu yapan Başkan Örki mesajında, "Engellilik, engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasını gerektiren toplumsal bir konudur. Devletimiz hem engelli vatandaşlarımıza hem de onlara bakan yakınlarına önemli destekler sağlamakta. Biz de yerel yönetimlerin temsilcileri olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılarak toplumla bütünleşmeleri için her yıl açtığımız el sanatları kurslarında engellilere yönelik eğitimler veriyoruz. Burada ortaya çıkan el emeği göz nuru eserlerin vatandaşlara ulaşması için zaman zaman sergiler açıyoruz. Engelli gençlerimizin yer aldığı tekerlekli sandalye basketbol takımımız profesyonel liglerde mücadele ederken sporcularımız büyük bir gelişim göstererek milli takımlara kadar yükseliyor. Bunun dışında engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli sandalye, dijital hasta yatağı, akıllı baston, konuşan saat ve yürüteç gibi taleplerini karşılıyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizi yaparken engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak unsurları ön planda tutuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu özel günde bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını bilerek, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine mutlu, huzurlu, güzel günler diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı

Dünya Engelliler Günü, Avni Örki, Pamukkale, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediye Başkanı Örki'den Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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