Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 'Balkan Şampiyonluğu' gururu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 'Balkan Şampiyonluğu' gururu - Son Dakika

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 'Balkan Şampiyonluğu' gururu

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün karate sporcusu Mehmet Batuhan Özdemir, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 'Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 'Balkan Şampiyonluğu' gururu, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün karate sporcusu Mehmet Batuhan Özdemir, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 'Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu.


Pamukkale Belediyespor'da şampiyonluk sevinci. 2019-2020 sezonu öncesi branşlarına karateyi de ekleyen mavi-beyazlı kulüp başarılı sporcu Özdemir'i de bünyesine aldı. Milli sporcu Özdemir, son olarak Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele etti. U 21 kategorisinde kata dalında yarışan Özdemir, rakiplerini geride bırakarak Balkan şampiyonu oldu. Başarılı sporcu şampiyonada Türk Bayrağı'nı göndere çektirerek Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Mehmet Batuhan Özdemir'i şampiyonluğundan dolayı kutlayarak, "Sporcumuz aldığı başarıyla hem bizleri hem Denizlimizi hem de ülkemizi gururlandırdı. Kendisini kutluyor ve daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Makedonya, Pamukkale, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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