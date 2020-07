Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz'u unutmadı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili özel bir program hazırladı.



Çalışanların katıldığı programda 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "15 Temmuz'da bu millet hainlere geçit vermedi. Rabbim milletimizi bir daha böyle bir ihanetle karşılaştırmasın ve yaşatmasın" dedi.



Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle personellerine yönelik program düzenledi. Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programa Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Hijyen kurallarının uygulandığı, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ve maske takılarak gerçekleştirilen programda 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminde Denizli, Ankara ve İstanbul'da yaşananlar bir kez daha hatırlandı.



Hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesinde bu ülkeyi ele geçirmek amacıyla darbe girişiminde bulunduğunu anlatan Başkan Örki, 15 Temmuz'u unutmayıp, unutturmamak için bu programı düzenlediklerini belirtti. O gece yaşadıklarını mesai arkadaşlarıyla paylaşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "O gece İstanbul ve Ankara'daki hareketliliği fark ettim. Herkes için zordur ama ben de eşim ve çocuklarımla helalleşerek evden ayrıldım. Çünkü ailemi bir daha görmeme ihtimalimin olduğunu da biliyordum. Nereye gitmem gerektiğini düşünürken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanlığı görevini tevdi ederken söylediği 'Denizli sana emanet' sözünü hatırladım ve parti binamıza gitmeye karar verdim. Oradaki güvenlikçi arkadaşımızın olaydan haberi yoktu. Hemen partinin ışıklarını yakarak orada olduğumuzu gösterdik. O sırada partiye gelenler oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte kol kola girerek Çınar Meydanı'na gittik. Giderken ara sokaklardan akın akın vatansever Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partili insanların bize katıldığını gördüm. O gün harekete geçen herkesin tek düşüncesi vardı, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Çok şükür biz o gece alanlardaydık, aslanlar gibi mücadele ettik,aslanlar gibi sokaklara çıktık. O gece belediye araçları, iş makineleri ülkeyi ele geçirmeye çalışan hain fetöcülerin tanklarının geçiş güzergahlarını kapattı. Biz belediyeciler olarak bu ülkenin her türlü meselesine hazırlıklı olup her an dimdik ayakta olmamız lazım. Bizim milletimiz gerekirse yine aynı şekilde o hainlere karşı koymasını bilir. Bizim devletimiz binlerce yıllık geçmişe sahip olan köklü bir devlettir. Bu hainler arkalarına kimi alırlarsa alsınlar, ne yaparlarsa yasınlar bu kadar köklü bir devleti hiçbir güç yıkamaz. Çünkü 7'den 70'e tüm milletimiz düşman ihanetine karşı hep hazır. Hepimizin sinesinde iman dolu bir kalp çarpıyor. Rabbim milletimizi bir daha böyle bir ihanetle karşılaştırmasın ve yaşatmasın. Rabbim bizi birbirimizden ve doğru yoldan ayırmasın. Zor zamanlarda her zaman hazır kıta bekleyenlerden eylesin. Her zaman bu tür ihanetlere karşı hazırlıklı olmalıyız ve hiçbir zaman unutmamalıyız. Bundan dolayı 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Konuşmanın ardından 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Ayrıca şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı da okundu. Pamukkale Belediyesi'nde 15 Temmuz ile ilgili program gün içinde farklı seanslarda tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirildi. - DENİZLİ