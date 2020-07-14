Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz'u unutmadı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz'u unutmadı

Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili özel bir program hazırladı.

Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili özel bir program hazırladı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi


Çalışanların katıldığı programda 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "15 Temmuz'da bu millet hainlere geçit vermedi. Rabbim milletimizi bir daha böyle bir ihanetle karşılaştırmasın ve yaşatmasın" dedi.


Pamukkale Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle personellerine yönelik program düzenledi. Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programa Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Hijyen kurallarının uygulandığı, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ve maske takılarak gerçekleştirilen programda 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminde Denizli, Ankara ve İstanbul'da yaşananlar bir kez daha hatırlandı.


Hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesinde bu ülkeyi ele geçirmek amacıyla darbe girişiminde bulunduğunu anlatan Başkan Örki, 15 Temmuz'u unutmayıp, unutturmamak için bu programı düzenlediklerini belirtti. O gece yaşadıklarını mesai arkadaşlarıyla paylaşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "O gece İstanbul ve Ankara'daki hareketliliği fark ettim. Herkes için zordur ama ben de eşim ve çocuklarımla helalleşerek evden ayrıldım. Çünkü ailemi bir daha görmeme ihtimalimin olduğunu da biliyordum. Nereye gitmem gerektiğini düşünürken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanlığı görevini tevdi ederken söylediği 'Denizli sana emanet' sözünü hatırladım ve parti binamıza gitmeye karar verdim. Oradaki güvenlikçi arkadaşımızın olaydan haberi yoktu. Hemen partinin ışıklarını yakarak orada olduğumuzu gösterdik. O sırada partiye gelenler oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte kol kola girerek Çınar Meydanı'na gittik. Giderken ara sokaklardan akın akın vatansever Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partili insanların bize katıldığını gördüm. O gün harekete geçen herkesin tek düşüncesi vardı, söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Çok şükür biz o gece alanlardaydık, aslanlar gibi mücadele ettik,aslanlar gibi sokaklara çıktık. O gece belediye araçları, iş makineleri ülkeyi ele geçirmeye çalışan hain fetöcülerin tanklarının geçiş güzergahlarını kapattı. Biz belediyeciler olarak bu ülkenin her türlü meselesine hazırlıklı olup her an dimdik ayakta olmamız lazım. Bizim milletimiz gerekirse yine aynı şekilde o hainlere karşı koymasını bilir. Bizim devletimiz binlerce yıllık geçmişe sahip olan köklü bir devlettir. Bu hainler arkalarına kimi alırlarsa alsınlar, ne yaparlarsa yasınlar bu kadar köklü bir devleti hiçbir güç yıkamaz. Çünkü 7'den 70'e tüm milletimiz düşman ihanetine karşı hep hazır. Hepimizin sinesinde iman dolu bir kalp çarpıyor. Rabbim milletimizi bir daha böyle bir ihanetle karşılaştırmasın ve yaşatmasın. Rabbim bizi birbirimizden ve doğru yoldan ayırmasın. Zor zamanlarda her zaman hazır kıta bekleyenlerden eylesin. Her zaman bu tür ihanetlere karşı hazırlıklı olmalıyız ve hiçbir zaman unutmamalıyız. Bundan dolayı 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Konuşmanın ardından 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Ayrıca şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı da okundu. Pamukkale Belediyesi'nde 15 Temmuz ile ilgili program gün içinde farklı seanslarda tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz'u unutmadı - Son Dakika

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 11:29 Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:59:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz'u unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]