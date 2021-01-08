Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor

08.01.2021 18:18

Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor Başkan Örki; "Okullarımız ilçemize ve şehrimize yakışır bir şekilde olacak" Pamukkale Belediyesinin geçen yıl protokolünü yaptığı imam hatip ortaokulu ve lisenin inşaatına başlıyor.

Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor

Başkan Örki; "Okullarımız ilçemize ve şehrimize yakışır bir şekilde olacak"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesinin geçen yıl protokolünü yaptığı imam hatip ortaokulu ve lisenin inşaatına başlıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, KDV hariç yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olacak, 6 kattan oluşan ve 24 dersliğe sahip okulun Temmuz ayı sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Pamukkale Belediyesi, her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da önemli çalışmalara imza atıyor. Geçen yılın Temmuz ayında imzalanan protokol gereği Deliktaş Mahallesinde yapılacak olan 24 derslikli Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi'nin ihalesi Aralık ayı sonunda gerçekleşmişti. Toplam 6 kattan oluşacak ve yaklaşık 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip okulun inşası gelecek hafta içinde başlayacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, okulun yapımını üstlenen özel bir firmanın yönetim kurulu başkanı Erdal Yanıkan ile bir araya geldi.

"Okullarımız ilçemize ve şehrimize yakışır bir şekilde olacak"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2021 yılının ilk inşaat sözleşmesini yaptıklarını ifade ederek, "Pamukkale'mizde 2019 ve 2020 yılları hizmet destanlarıyla geçmişti. 2021 yılı da o yıllardan geri kalmayacak. Bundan aylar önce Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'le okul yaptırmak için ilk protokolümüzü imzalamıştık. Deliktaş Mahallemizde Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi adıyla projemizi hayata geçireceğiz. Okulumuz bodrum katı ve çatı katıyla birlikte toplam 6 kat şeklinde olacak. Bu okullarımız ilçemize ve şehrimize yakışır bir şekilde olacak. 2021 yılının ilk sözleşmesi eğitim üzerine olması da bizim için güzel bir anlam ifade ediyor. Bu imza Pamukkale Belediyesi'nin eğitime verdiği önemi tescil eden bir imza da oldu. Nasip olursa okullarımızı 2021 - 2022 eğitim sezonuna yetiştireceğiz. İnşallah en kısa sürede temelini atıp inşaatımızı da başlatacağız. Pamukkale'mize ve Denizli'mize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Örki ve okulun yapımını üstlenen firma temsilcisi arasında sözleşme imzalandı.

Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor
Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor
Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor
Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor

İmam Hatip, Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale Belediyesi 2 okulun yapımına başlıyor - Son Dakika


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