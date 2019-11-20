Son Dakika Haberleri: Pamukkale Belediyesi 2019-2020 eğitim yılında, 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak
Son Dakika Yaşam Pamukkale Belediyesi 2019-2020 eğitim yılında, 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi 2019-2020 eğitim yılında, 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak

7 saat önce

"Mutlu İnsanların Kenti, Pamukkale" sloganından hareketle eğitim alanındaki desteklerini sürdüren Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımı sonuçları açıklandı.

Pamukkale Belediyesi 2019-2020 eğitim yılında, 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak, System.String[]

"Mutlu İnsanların Kenti, Pamukkale" sloganından hareketle eğitim alanındaki desteklerini sürdüren Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımı sonuçları açıklandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacaklarını belirterek, "Eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimize bu yaptığımız yardımların, başarılarına katkı yapmasını temenni ediyorum" dedi.


Eğitim alanındaki destekleyici projeleri öncelikleri arasında tutan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitime yapılan yatırımların geleceğe ışık olduğu düşüncesiyle hareket etmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi'nin eğitim alanındaki en önemli desteklerinden olan eğitim yardımı sonuçlarının açıklandığını bildiren Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak, eğitime yapılan destekleri önemsiyoruz. Bu bakış açısıyla da çocuklarımıza hem iyi bir gelecek sunabilmek adına çalışıyor hem de çocuklarımızın eğitimine katkı yapacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu desteklerimizin biri de eğitim yardımları. Yaz döneminde ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın başvurularını aldık. Başvuru yapan vatandaşlarımızın, ekonomik durumlarına, engel durumuna, şehit ve gazi yakını durumlarına, öğrencilerimizin okul başarı durumlarına kadar değerlendirilerek, en çok ihtiyacı olan 2 bin 500 öğrencimizi belirledik. Bu yıl ilçemizde yaşayan 1500 ortaokul öğrencimize aylık 75 TL ve 1000 lise öğrencimize de aylık 100 TL, 8 ay boyunca eğitim yardımı yapacağız. Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerimize bu yaptığımız yardımların, başarılarına katkı yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Pamukkale Belediyesi Eğitim Yardımı sonuçlarına https://www.pamukkale.bel.tr/burs/index.php adresinden ulaşılabiliyor. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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