Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

6 saat önce

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı Kitap Kafe üyesi olan 300'e yakın yaşlı üyesinin evlerine kitap servisi yapacak Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü 300'e yakın Kitap Kafe üyesi için evlere...

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Kitap Kafe üyesi olan 300'e yakın yaşlı üyesinin evlerine kitap servisi yapacak

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 65 yaş ve üstü 300'e yakın Kitap Kafe üyesi için evlere kitap servisi yapmaya başladı.

Dünyada etkisi devam eden korona virüs ile mücadele konusunda önemli adımlar atılırken, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede 65 yaş üstünde olan kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Pamukkale Belediyesi, Kitap Kafe üyesi 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. 2 bin 700'e yakın üyesi bulunan ve bunların 300'ü 65 yaş üstü olan vatandaş olurken, yeni uygulama ile evden çıkamayan üyelere kitapları evlerine kadar götürülüyor. Pamukkale Belediyesinin hizmetlerinden biri olan Kitap Kafe'de 2 bini aşkın yazarın yazdığı 3 bin 700'den fazla eser var. Telefonla ulaşan Kitap Kafe üyelerinin kitaba ihtiyaçlarının olup olmadığı soruluyor. Üyelerin talebine göre kitaplar Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından kendilerine ulaştırılıyor. Bu uygulama korona virüs tehlikesi geçene kadar devam edecek.

"Korona virüs tehlikesi nedeniyle kitap kurtlarının evlerine kitap teminini sağlayacağız"

Kitap Kafe üyelerinin bu dönemde kitap sıkıntısı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kitap Kafemizin müdavimleri var. Bunların birçoğu 65 yaş üstünde. Malum korona virüs tehlikesi nedeniyle yaşlılarımızın evden çıkması mümkün değil. Biz de kitaplarını onların ayağına götürelim dedik. Kafemize üye olan kitap kurtlarının evde geçirdikleri zamanlarda kitap sıkıntısı yaşamaması için onlarla irtibat kurarak kitap ihtiyaçlarını karşılayacağımızı ilettik. Hangi tür kitapları istiyorlarsa evlerine kadar götürüp kendilerine teslim ediyoruz. Bu kitaplar bittiğinde de bizimle iletişim kurduklarında kitap teminini sağlayacağız. Başta 65 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere tüm Pamukkaleli vatandaşlarımızın evde kalması ve dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz. Bu zamanlarda da bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Korona virüs tehlikesinin var olduğu bu günlerde evde kitap okumak çok önemli"

Kitap Kafe'ye uzun zamandır üye olduğunu ve okumanın öneminden bahseden Cevdet Urel ise, "Okumak çok önemli. Okumadan duramıyorum. Okuduğum kitapları başkalarına da öneriyorum. Korona virüs tehlikesinin var olduğu bu günlerde dışarıya çıkamıyoruz. Ama Pamukkale Belediyesi bize kitaplarımızı ulaştırıyor" diye konuştu.

"Engelli bir vatandaşım evlere kitap servisi çok güzel"

Fazıl Dağdelen ise evde kalmak zorunda oldukları bugünlerde böyle bir hizmetin sunulmasının çok güzel olduğu söyleyerek, "Ben engelli bir vatandaşım. Evlere kitap servisi sundukları için teşekkür ederim. Bu gibi zamanlarda yapılabilecek en güzel hareketlerden biri de buydu. Bunun için Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim" dedi.

Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı

Pamukkale, Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 00:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]