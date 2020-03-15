Pamukkale Belediyesi ağır vasıta ve iş makinesi operatörlerine eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi ağır vasıta ve iş makinesi operatörlerine eğitim verdi - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi ağır vasıta ve iş makinesi operatörlerine eğitim verdi

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için hizmet içi eğitimler kapsamında ağır vasıta şoförleri ve iş makinesi operatörlerine eğitim verildi.

Pamukkale Belediyesi ağır vasıta ve iş makinesi operatörlerine eğitim verdi, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için hizmet içi eğitimler kapsamında ağır vasıta şoförleri ve iş makinesi operatörlerine eğitim verildi.


Pamukkale Belediyesi, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın yollarından biri olarak hizmet içi eğitimlere devam ediyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda görev yapan fen işleri müdürlüğü'ndeki ağır vasıta şoförleri ve iş makinesi operatörlerine güvenli kullanım, verimli kullanım ve bakım konularında eğitim verildi. Teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı bölümde yapılan eğitimlerde bir firmanın Bakım ve Eğitim Müdürü Eren Mengütay, personellere önemli bilgiler aktardı. Pamukkale Belediyesi toplantı salonundaki teorik eğitimin ardından operatörlere araçların başında pratik eğitim verildi. Ağır vasıta şoförleri ve iş makinesi operatörleri belli aralıklarla bu eğitimlere katılarak makine kullanımı, bakımı, idaresi konusundaki bilgileri güncellemiş oluyor.


"Personellerimizin eğitimlerini önemsiyoruz"


İlçe genelinde yaşayan vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için personellerin eğitimi konusuna büyük önem verdiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Belediyemizde çalışan tüm personellerimizin konularıyla ilgili eğitimlerini önemsiyoruz. İnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleşen eğitimlerde tüm arkadaşlarımız hangi birimde çalışıyorlarsa o bölümle ilgili eğitimlere katılarak en iyi şekilde görevlerini yapıyorlar. Belediyemizde ağır vasıta ve iş makinelerini kullanan arkadaşlarımızın da eğitimlerini gerçekleştirdik. Biz Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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