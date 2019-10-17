Son Dakika Haberleri: Pamukkale Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısı olağanüstü toplanacak
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısı olağanüstü toplanacak

Pamukkale Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısı olağanüstü toplanacak

1 saat önce

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi konusunda, olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Pamukkale Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısı olağanüstü toplanacak, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi konusunda, olağanüstü toplantı düzenleyecek.


Pamukkale Belediye Meclisi 18 Ekim Cuma günü belediye hizmet binasında saat 15.00'de Barış Pınarı Harekatı'nın desteklenmesi konusunda, olağanüstü toplanacak. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, "Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin bekası, bölgenin istikrarı ve barışı için terör gruplarının temizlenerek oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, tüm bölge halkını terörün peçesinden kurtarmak amacı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın Pamukkale Belediyemizce de desteklenmesi konusunda, olağanüstü toplanacaktır" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Barış Pınarı Harekatı, Pamukkale, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
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