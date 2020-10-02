Pamukkale Belediyesi Belenardıç Camisini restore edecek - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi, 136 yıllık tarihe sahip olan Belenardıç Camisini restore edecek. 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda güzel bir hayra vesile olmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu tarihi camiyi en kısa sürede aslına uygun olarak restore ederek halkımıza sunacağız" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi, birçok alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda Başkan Örki'ye verilen yetki çerçevesinde önemli bir protokol imza altına alındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ve Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın kutlandığı bu günde anlamlı bir protokole imza attılar. Denizli İl Müftülüğü'nde imzalanan protokolle Pamukkale Belediyesi, 136 yıllık tarihe sahip olan Belenardıç Camisi'nin restorasyonunu üstlendi.

"Halkımızın hizmetine sunacağız"

Bu hayra vesile oldukları için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Örki, "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim insanlara 'hayır işinde yarışın' mesajı veriyor. Biz de ilahi emirden yola çıkarak Pamukkale Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. İlçemizin Belenardıç mahallesinde 1884 yılında yapılan ve ecdat yadigarı olan mükemmel bir eser olan Belenardıç Camisi var. Daha çok Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerimizde bulunan bir mimariye sahip olan bu camimizde çivi kullanılmamış ve kök boya ile boyanmış. Oradaki vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılan camimizin restore edilip korunması bize nasip oldu. Ekim ayında başlayacağımız restorasyon işlemleri ile ecdadımızın emaneti olan camimizi en güzel şekilde yenileyip, çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Yeniden ibadete açılacak"

Belenardıç Camisi'nin restorasyon konusunun daha önce de çok kez gündeme geldiğini ifade eden Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, "Tarihi değere sahip bu camimizin restorasyon işlemi Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye kısmet oldu. Pamukkale Belediyemiz, Belenardıç camisinin restorasyonunu yaptıktan sonra inşallah yeniden ibadete açılacak. Bu anlamlı hizmetinden dolayı Avni başkanımızdan Allah razı olsun diyoruz. Rabbim bu iyiliğini ahiret gününde de takdir olarak karşısına çıkarsın. Ayrıca bu hayır işinin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri haftasına da denk gelmesi ayrı bir anlam taşıyor" dedi. - DENİZLİ