Pamukkale Belediyesi çalışanları sahneledikleri tiyatro ile uyuşturucuya dikkat çekti - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi çalışanların sahnelediği "Siyah Beyaz Hayatlar" adlı tiyatro oyununda uyuşturucunun zararlarına dikkat çekildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan'ın yönetmenliğinde belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin rol aldığı tiyatro çalışması, yaklaşık 5 ay önce başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen çalışmaların normalleşmeyle tekrar başlamasının ardından "Siyah Beyaz Hayatlar" adlı tiyatro oyununun galası, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda gerçekleştirildi.
Oyunda, belediyenin farklı birimlerindeki çalışanlar rol aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, personellerini sahnede görmenin kendisini gururlandırdığını belirterek, tiyatro konusunda amatör olan arkadaşlarının çağın en önemli sorunlarından uyuşturucuyla mücadele konusuna dikkat çeken mesajlar verdiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:12 - Kaynak: AA
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