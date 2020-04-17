Son Dakika › Güncel › Pamukkale Belediyesi Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerini almayacak - Son Dakika
Pamukkale Belediyesi Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerini almayacak
6 saat önce
DENİZLİ(İHA) – Denizli Pamukkale Belediyesi Başkan Örki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda faaliyetlerine ara veren veya durdurulan esnaflarda belediyelere ödediği Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi'nin korona virüs salgın dönemine denk gelen kısmının...
DENİZLİ(İHA) – Denizli Pamukkale Belediyesi Başkan Örki, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda faaliyetlerine ara veren veya durdurulan esnaflarda belediyelere ödediği Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi'nin korona virüs salgın dönemine denk gelen kısmının Pamukkale'de de alınmayacağını belirtti.
Başkan Örki, vatandaşların bu dönemde sıkıntılarını azaltmak için önemli kararlar aldıklarına dikkat çekti. Başkan Örki, "TBMM'de görüşülerek kabul edilen son kanununda esnafları ilgilendiren bölümünde belediyelere ödediği Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergisi konusunda yeni bir uygulamaya geçildi. Korona virüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren veya durdurulan esnafların faaliyette bulunamadığı dönemlere isabet eden kısımda, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerini Pamukkale Belediyesi olarak almayacağız. Devletimiz tüm gücüyle bu virüsle mücadele ederken hem vatandaşlarının hem de esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu dönemde tek yapmamız gereken açıklanan kurallara uyarak mümkün olduğunca evde kalmak olmalı. Hem devletimiz hem de belediyemiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 06:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?