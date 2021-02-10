Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi

10.02.2021 17:54

Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi Başkan Örki; "Hazırlıklı olduğumuzu görüyorum" Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz; "Afet sonrası ilk 6 saat yaptıklarımız gerçekten önemli" Pamukkale Belediyesi tüm personeliyle deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi

Başkan Örki; "Hazırlıklı olduğumuzu görüyorum"

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz; "Afet sonrası ilk 6 saat yaptıklarımız gerçekten önemli"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi tüm personeliyle deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bizler de Afet Eğitim Seferberliği'ne hem destek vermek hem de personelimizin olası afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduklarını görmek istedik" dedi.

Pamukkale Belediyesi YSE Ana hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve belediyeye gelen vatandaşların katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında, Türkiye'de büyük deprem tatbikatı gerçekleştiren ilk belediyelerden biri olan Pamukkale Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını önemsediğini bir kez daha gösterdi. Deprem tahliye tatbikatına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, Afet Acil Durum Yönetimi Şube Müdürü Doğan Tufan, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, birim personelleri ve vatandaşlar katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan etmesinin ardından belediye olarak hemen harekete geçtiklerini bildirdi. Bu kapsamda gerçekleştirdikleri deprem tahliye tatbikatını bizzat takip ederek, sirenleri çalan Başkan Örki, "AFAD ile iş birliği içerisinde Allah vermesin ama bir depremle, yangınla, bir afetle karşılaşıldığında bizim personelimizin dimdik ayakta kalabilmesini sağlamamız gerekiyordu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıldan bu güne kadar birçok eğitim verildi. Şu anda eğitim süreçlerimizin 9. aşamasına geçiş yapmış durumdayız. 25 kişiden oluşan arama kurtarma gönüllüsü personelimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle de herhangi bir depremle, bir afetle karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini belirlemiş olduk" dedi.

"Hazırlıklı olduğumuzu görüyorum"

Tatbikat belediye personeline önceden bildirilen saatten erkene çekilerek, personel ve vatandaşların gerçek bir acil durum karşısında nasıl hareket edeceğini bizzat görmek istediklerini söyleyen Başkan Örki, "Olası bir afet sonrasında, korunması gereken, öncelikle can güvenliğimiz, bize emanet edilmiş olan evraklarımızın güvenliğini nasıl sağlayacağımızı görmüş olduk. Hazırlıklı olduğumuzu görüyorum" diye konuştu. Tatbikat sonrasında, bilinçli hareket eden tüm belediye çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Örki, gönüllülük esasıyla oluşturulan Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin ve belediye çalışanlarına yönelik verilen ilk yardım, kurtarma, yangın söndürme, koruma eğitimlerinin aralıksız süreceğini belirtti.

"Afet sonrası ilk 6 saat yaptıklarımız gerçekten önemli"

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz ise, kamu kurumlarında çalışan personelin deprem anında neler yapması gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Afet sonrası ilk 6 saatlik zaman diliminde yaptıklarımız gerçekten önemli. Bunun için, afet eğitimleri önemli. Bugün burada afet farkındalık eğitimi verdik. Belediye Başkanımıza da bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkes nasıl hareket edeceği konusunda bilinçliydi"

Pamukkale Belediyesi'nin 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında gerçekleştirdiği büyük deprem tatbikatına habersiz katılan vatandaşlarda, belediyenin farkındalık çalışması için teşekkür ettiler. Belediyedeki işlemleri sırasında siren sesini duyan Mehmet Hanefi Göktaş, ilk olarak heyecanlandığını anlam veremediğini ancak belediye personelinin bilinçli yaklaşımıyla telaş yapmadığını ifade ederek, "Pamukkale Belediyesinde ruhsat işlerim vardı, geldiğimde tatbikat sireni çaldı. Hakikaten tüm arkadaşları burada hazırlıklı gördüm, iyi bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Tatbikat ani bir siren çalmasıyla başladı, herkes nasıl hareket edeceği konusunda bilinçliydi, bende buna şahit oldum. Emeği geçenleri, bu işi organize edenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi
Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi
Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi
Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi

Pamukkale, Denizli, Deprem, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale Belediyesi deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika


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