Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Denizli'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Denizli'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek grubu vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Pamukkale ilçesinde ekipler temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Siz evde kalın, biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.


Denizli'de bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 112 ve 444 9 220 nolu telefon hattından Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepler özel ekipler tarafından karşılanıyor. Talepler genelde hastaneye ulaşım, eczaneden ilaç alınması gibi sağlıkla ilgili konular olurken bazı vatandaşlar da ekmek talebinde bulunuyor. Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların taleplerini yerine getiriyor. Cumartesi ve Pazar günü 24 saat boyunca çalışarak Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, 61 mahallede yaşayan vatandaşların acil olan ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı oluyor. Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçe genelinde birçok noktada bulunan kedi ve köpek yuvaları ile sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından mama ve su konularak sokaktaki dostlar da unutulmadı.


Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor


Pamukkale ilçesinde bulunan 61 mahallede cadde ve sokak dezenfekte çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ayrıca akşamları da sinek ile mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlamalar devam ediyor. Larva, fare ve hamam böceği gibi şikayetleri de Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Korona virüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların ev dezenfekte talepleri de yerine getiriliyor.


"Güzel ve sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale"


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, devletin bu zor dönemde her türlü imkanla vatandaşının yanında olduğunu ve korona virüs salgınından korunmak için evde kalınması gerektiğini söyledi. Başkan Örki, "Ülke olarak korona virüs ile büyük bir mücadele veriyoruz. Devletimiz bu konuda sokağa çıkılmaması yönünde karar aldı. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca halkımızın mağduriyet yaşamaması için biz gereken her türlü tedbirimizi aldık. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepleriniz Pamukkale Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki arkadaşlarımız tarafından hızlıca yerine getiriliyor. Bunun yanında temizlik ve sağlık ile ilgili rutin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Pamukkale Belediyesi olarak bu zor dönemden bir an önce kurtulmak için vatandaşlarımıza güç vermeye devam ediyoruz. Pamukkale'de yaşayan herkesten tek ricamız var, siz evde kalın biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel ve daha sağlıklı günlere ulaşmak için evde kal Pamukkale" dedi. - DENİZLİ

Vefa Sosyal Destek Grubu, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi         
19:08
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım         
18:48
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 00:07:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]