Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu

04.12.2020 18:30
Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu, System.String[]

Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam edecek.

65 yaş üstü olan ve kimsesi olmayan vatandaşlar ihtiyaç halinde 444 9 220 nolu numarayı arayabilecek.

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağı boyunca Pamukkale Belediyesi yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edecek. 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayanların market ve eczane gibi yerlere gidemeyecek durumda olmaları halinde Pamukkale Belediyesi'nin 444 9 220 nolu çağrı merkezini arayarak yardım talep edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu

Sokağa Çıkma Yasağı, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi hafta sonuna özel ekip kurdu - Son Dakika


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