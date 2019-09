Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi birinci yılını kutladı

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi birinci yıldönümünü kutladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de katıldığı etkinlikte, engelliler meclisi üyeleri ve engelli vatandaşlar ve aileleri yer aldı.



Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, kuruluşunun birinci yıl dönümünde tüm üyeleri ile bir araya geldi. Yıldönümü buluşmasında, engelliler meclisinin bugüne kadar ki yapmış olduğu faaliyetler ve bundan sonra neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca etkinlikte, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından yıl içerisinde düzenlenen İlk Yardım Kursları'na katılan kursiyerlerin de sertifikaları takdim edildi. Yıldönümü buluşmasına, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İsmail Balaban, Engelliler Meclisi üyeleri, Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, engelliler dernekleri ile aileler ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.



"Bizlerde, kendilerine her zaman destek olacağız"



Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Örki, "Bugün burada olan insanlar, içlerinden aldıkları güçle engelleri aşmasını bilen ve toplumun her kesimine de örnek teşkil eden kişiler. Devletimiz, yapmış olduğu etkinliklerle, yapmış olduğu projelerle, hayata geçirmiş olduğu hizmetlerle her zaman engellilerimizin yanında. Bizlerinde Pamukkale Belediyesi olarak gayemiz, engellilerimizin ilçemizin yönetiminde daha etkin olabilmesine olanak sağlayan imkanlar sunmak. Kent Konseyi Engelliler Meclisimizle birlikte gördük ki, engelli vatandaşlarımız hayatın içinde üreten bireyler olarak bu hayatı yaşıyor ve yaşatmaya devam ediyor. Engelliler meclisimiz güzel işler başarmak adına çok çalışıyor. Bizlerde, kendilerine her zaman destek olarak, hep birlikte el ele vererek daha güzel işlere imza atabilmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.



Etkinlik sonunda, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yıl içerisinde düzenlenen işitme, ortopedik, görme engelli vatandaşlara yönelik düzenlediği Temel İlk Yardım Kursları'na katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. - DENİZLİ