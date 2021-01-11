Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti

11.01.2021 12:28
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti, System.String[]

Pamukkale Belediyesi, daha yaşanabilir bir Pamukkale için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesi, daha yaşanabilir bir Pamukkale için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'mizin ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürebilmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu uygulama sırasında da Pamukkale'de yaşayan vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde Kitap Kafe üyesi kitapseverlerin okumak istedikleri kitapları evlerine kadar ulaştırmaya devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sokak ve caddelerinin temizliği konusunda çöp toplama, sokak süpürme, park temizlik hizmetleri sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürüldü. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri ise ilçede açık olan işyerlerinin denetimini gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam etti. 65 yaş üstü olan bu vatandaşların market ve eczane gibi yerlere gidemeyecek durumda olan vatandaşların yardım talepleri, ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar konusunda 444 9 220 telefon numaralı çağrı merkezine gelen yardım talepleri yerine getirildi. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, ilçede bulunan parklarda ve talep gelen binalarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da devam etti. Kurtluca ve Kavakbaşı mahallelerindeki beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Fatih Mahallesi'nde park içerisinde kilit parke ve peyzaj çalışmaları başlatıldı. Topraklık ve Pınarkent Mahallesi'nde yol onarım ve bakım işlemleri gerçekleştirildi.

"Tek derdimiz Pamukkale'de yaşayan insanların mutluluğu"

İlçede yaşayan vatandaşlara 7 gün 24 saat esasıyla hizmet ettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek çalışmalar yapıyoruz. 61 mahallemize hizmet etmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Biliyoruz ki ihtiyaçlar sınırsızdır ve hizmette sınır yoktur. Bu bilinçle ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamasında da aralıksız çalışmaya devam etti. Bizim tek derdimiz Pamukkale'de yaşayan insanların mutluluğu" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti

Koronavirüs, Pamukkale, Avni Örki, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti - Son Dakika


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