Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti

12.01.2021 00:58
Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti, System.String[]

Pamukkale Belediyesi, daha yaşanabilir bir Pamukkale için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesi, daha yaşanabilir bir Pamukkale için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale'mizin ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yüzlerini güldürebilmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu uygulama sırasında da Pamukkale'de yaşayan vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde Kitap Kafe üyesi kitapseverlerin okumak istedikleri kitapları evlerine kadar ulaştırmaya devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sokak ve caddelerinin temizliği konusunda çöp toplama, sokak süpürme, park temizlik hizmetleri sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürüldü. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri ise ilçede açık olan işyerlerinin denetimini gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam etti. 65 yaş üstü olan bu vatandaşların market ve eczane gibi yerlere gidemeyecek durumda olan vatandaşların yardım talepleri, ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar konusunda 444 9 220 telefon numaralı çağrı merkezine gelen yardım talepleri yerine getirildi. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, ilçede bulunan parklarda ve talep gelen binalarda dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda da devam etti. Kurtluca ve Kavakbaşı mahallelerindeki beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Fatih Mahallesi'nde park içerisinde kilit parke ve peyzaj çalışmaları başlatıldı. Topraklık ve Pınarkent Mahallesi'nde yol onarım ve bakım işlemleri gerçekleştirildi.

"Tek derdimiz Pamukkale'de yaşayan insanların mutluluğu"

İlçede yaşayan vatandaşlara 7 gün 24 saat esasıyla hizmet ettiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünerek çalışmalar yapıyoruz. 61 mahallemize hizmet etmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Biliyoruz ki ihtiyaçlar sınırsızdır ve hizmette sınır yoktur. Bu bilinçle ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamasında da aralıksız çalışmaya devam etti. Bizim tek derdimiz Pamukkale'de yaşayan insanların mutluluğu" dedi. - DENİZLİ

Koronavirüs, Pamukkale, Avni Örki, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış         
00:02
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 02:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Belediyesi kısıtlamalarda da hizmetlerine devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei