Pamukkale Belediyesi LGS'nin yapılacağı okullarda dezenfekte etti - Son Dakika

Denizli Pamukkale Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı okullara dezenfekte etti.



Korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle ertelenen LGS kapsamındaki sınav bu hafta sonunda gerçekleşecek. Pamukkale ilçesinde 48 okulda yapılacak olan sınav öncesi Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin ter dökeceği sınıfları dezenfekte etti. Ekipler uzun süredir kapalı olan okulların sınavda kullanılacak olan sınıflarını en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ederek steril hale getirdi. Pamukkale Belediyesi ekipleri aynı hizmeti 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için de verecek.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrencilerin sınava sağlıklı bir ortamda gireceğini kaydederek, "Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana ilçe genelinde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyoruz. Gerekli olan her yerde bu çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu hafta sonunda da geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için büyük bir heyecan yaşanacak. Bu konuda hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin içi rahat olsun. Adaylarımız sınava tertemiz ortamda girecek dedi. - DENİZLİ