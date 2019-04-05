Son Dakika Haberleri: Pamukkale Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

Pamukkale Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni

22 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde belediye başkanı seçilen Avni Örki, görevine başladı.

Pamukkale Belediyesi'nde Devir Teslim Töreni, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde belediye başkanı seçilen Avni Örki, görevine başladı.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li belediye başkanı Örki, devir teslim töreni için geldiği Pamukkale Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende, eski başkan AK Parti'li Hüseyin Gürlesin'den görevi devralan Örki, ilçeye hizmet eden Gürlesin ile bütün belediye personeline teşekkür etti.

Devir teslim töreninde konuşan Örki, tüm ilçenin belediye başkanı olacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu güzel şehirde bu kutlu görevi bize nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Şehrimizin her bir ferdine, bize oy versin veya vermesin bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize gösterilen teveccühü asla karşılıksız bırakmayacağımı herkesin bilmesini istiyorum. Pamukkaleli kardeşimin her birine gönlüm ve kapım her zaman açıktır. Cenabı Allah bize bu görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Örki, makamında yapılan duanın ardından görevine başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:57 Kaynak: AA

Hüseyin Gürlesin, Avni Örki, Denizli, Pamukkale, Güncel
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