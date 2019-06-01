Son Dakika Haberleri: Pamukkale Belediyesi'nden Bayram tedbirleri
Son Dakika Yaşam Haber

Pamukkale Belediyesi'nden Bayram tedbirleri

35 dakika önce

Ramazan Bayramı'nda Pamukkale Belediyesi ekipleri çalışmaya devam edecek.

Pamukkale Belediyesi'nden Bayram tedbirleri, System.String[]
Ramazan Bayramı'nda Pamukkale Belediyesi ekipleri çalışmaya devam edecek. Zabıta ekipleri bayram boyunca gelecek ihbarları müdahale etmek için hazır beklerken, temizlik işleri de aralıksız olarak görev yapacak.

Ramazan ayının son ermesiyle birlikte idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda Pamukkale Belediyesi'nde çalışmalar devam edecek. İdari tatil ile birlikte 9 gün olan bayram tatili boyunca Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri aralıksız çalışacak. Yaşanacak olan sıkıntılarla ilgili vatandaşlar Pamukkale Belediyesi'nin 444 9 220 ve 296 96 96 nolu telefonlarından şikayetlerini iletebilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, " 9 günlük Ramazan Bayramı boyunca Pamukkale Belediyesi'nin ekipleri hazır kıta olarak görev bekleyecek. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Yaşanacak sorunlarla ilgili vatandaşlarımız ihbarda bulunduklarında gerekli müdahale hemen yapılacaktır. Bunun yanında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de rutin çalışmalarına devam edecektir. Vatandaşlarımız belediyemizle ilgili her türlü ihbar için 444 9 220 ve 296 96 96 nolu telefondan belediyemize ulaşabilir. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Pamukkale, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gizemli hayırsever veresiye defterindeki toplam 10 bin liralık borcu ödedi Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:52:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pamukkale Belediyesi'nden Bayram tedbirleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]