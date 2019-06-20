Pamukkale Belediyesi'nden çiftçiler için alt yapı atağı

Turizm ve termal sağlık ile tarım konusunda da önemli bir ilçe olan Pamukkale Belediyesi çiftçilere için önemli hizmet gerçekleştirdi.

Turizm ve termal sağlık ile tarım konusunda da önemli bir ilçe olan Pamukkale Belediyesi çiftçilere için önemli hizmet gerçekleştirdi. Vatandaşların tarım yaptıkları alanlara ulaşmalarını sağlayan arazi yolları Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendi.



Denizli Pamukkale Belediyesi, "Pamukkale mutlu insanların yaşadığı ilçe olacak" sloganıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede halkın her kesimine yönelik çalışmalara imza atılıyor. İlçe genelinde tarım alanları geniş bir alana yaygın olurken, çiftçilik yapan vatandaşları tarlalarına ulaşmak için arazi yollarını kullanıyor. Yolların kenarında bulunan birçok tarlada üretim yapan çiftçiler, özellikle yağmurlu hava şartlarında engebeli ve yumuşak topraklı yoldan araçlarını geçiremiyor, zorluklar yaşıyordu. Çiftçilerin arazi yolunun düzeltilmesine ilişkin Pamukkale Belediyesi'ne başvurması üzerine Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personeller iş makineleri ile yollarda tesviye, kot yükseltme, kumlama ve silindirle sıkıştırma ile tüm olağan hava şartlarına dayanıklı hale gelmesini sağladı. 2 ekip halinde yapılan çalışmalarda bir ekip dağ mahallelerinde diğer ekip de ovadaki mahallerde yoğun mesai yapıyor. Bugüne kadar kısa süre içinde Develi, Akköy, Yukarışamlı, Haytabey, Eymir, Belenardıç, Akdere ve Akçapınar mahallelerinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Gözler, Kurtluca, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallerinde ise çalışmalar önümüzdeki günlerde yapılacak. Tüm çalışmaların hasattan önce tamamlanması planlanıyor.



"Önceki dönemlerde traktörlerimiz geçmekte zorlanıyordu"



Yol çalışmasının tamamlanmasının ardından arazi yolunu kullanan çiftçiler, yapılan çalışmadan dolayı Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Arazi yolunda yapılan çalışmadan dolayı çiftçilerin hayatlarının kolaylaştığını ifade eden Yukarışamlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Efe, "Bu arazi yolunun önceki durumunda traktörlerimiz geçmekte zorlanıyordu. Bu bizim gibi tarımla uğraşanları sıkıntıya sokuyordu. Pamukkale İlçe Belediye Başkanımız Avni Örki'nin talimatlarıyla, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vasıtasıyla arazi yollarımız düzenlendi. Bundan dolayı Pamukkale Belediyesi'ne ve Başkan Avni Örki'ye teşekkür ederiz" dedi.



"Üreten çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"



Pamukkale'de yaşayan tüm vatandaşların sorunlarını ilettiklerinde kısa sürede çözüm bulduklarını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Üreten, emekçi ve fedakar çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak bizim en asli görevimizdir" dedi. "Onların önünde duran engelleri kaldırmak, ihtiyaç olduğu noktalarda ise destek olmak için Pamukkale Belediyesi olarak 7 gün 24 saat, mesai kavramı olmaksızın hazırız" diyen Başkan Örki, "İlçemizin tarım yapılan tüm mahallelerinde arazi yollarının iyileştirme çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız yapılıyor. İstiyoruz ki çiftçilerimiz üretim yaptığı tarlasına daha kolay, daha zahmetsiz ve rahat gitsin. Bu ve benzeri çalışmalarla üreten çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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