Pamukkale Belediyesi'nden kira ertelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi'nden kira ertelemesi - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi'nden kira ertelemesi

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle Pamukkale Belediyesi bir önlem daha aldı.

Pamukkale Belediyesi'nden kira ertelemesi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle Pamukkale Belediyesi bir önlem daha aldı. Buna göre Pamukkale Belediyesi, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren iş yerleri açılana kadar kira almayacak.


Korona virüs nedeniyle önlemler alan Pamukkale Belediyesi, önemli bir karara daha imza attı. Ülkemizde yaşanan korona virüs salgını süresince vatandaşların yanında olan Pamukkale Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler çerçevesinde iş yerleri kapanan kiracılarından iş yerleri açılana kadar kira almayacak. 16 Mart 2020 tarihinden belediyeye ait iş yerlerinin yeniden açılana kadar kira bedeli alınmaması kararlaştırıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde ilçe sınırlarında kapanan iş yerlerinin olduğunu söyleyerek, "Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnaflarımızın yanındayız. 16 Mart itibariyle kiracımız olan esnaflarımızın kiralarını yeniden açılana kadar almayacağız. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib açıklaması Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı         
14:26
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum         
11:47
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi         
10:04
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:13:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Belediyesi'nden kira ertelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]