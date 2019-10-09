Son Dakika Haberleri: Pamukkale Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 230 milyon TL olarak belirlendi
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 230 milyon TL olarak belirlendi

Pamukkale Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 230 milyon TL olarak belirlendi

4 dakika önce

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi toplantısında 2020 yılı bütçesi 230 milyon lira olarak belirlendi.

Pamukkale Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 230 milyon TL olarak belirlendi, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediye Meclisi toplantısında 2020 yılı bütçesi 230 milyon lira olarak belirlendi. Toplantı sonrası konuşan Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale İlçemize hizmet edebilmek adına en gerçekçi bütçeyi hazırladık. 2020 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.


Pamukkale Belediye Meclisi ekim ayı toplantısının 3. oturumunda 2020 bütçesi beli oldu. Belediye Başkanı Avni Örki'nin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi'nde yapılan görüşmelerin ardından kabul edilen bütçe görüşmelerinde, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri de hazır bulundu. 8 amaç ve 20 hedeften oluşan 2020 bütçesi mecliste görüşülüp kabul edildi. Başkan Örki'nin "Gerçekçi bir bütçe" olarak tanımladığı 2020 bütçesi 230 milyon TL olarak kabul edildi. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Örki, göreve geldikleri ilk günden bu yana, yaklaşık 350 bin nüfuslu, Denizli'nin en büyük ilçesine hizmet etmek adına var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini ifade etti. Başkan Örki, "Pamukkale'mizi tüm özellikleriyle marka şehir haline getirmek ve Pamukkale'mizi daha mutlu insanların yaşadığı ilçe olması için çalışmaya devam edeceğiz. 2020 yılı bütçemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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