Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Denizli'de yeni hizmete açılan ve 405 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan ve kasımda tamamlanarak hizmete sunulan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın içinde yer alan kent ormanı gibi mesire alanları büyük ilgi görüyor.

Açıldığı günden bugüne yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan tesisin yeşil dokusu, 27 metre yüksekliğindeki horoz heykeli, yapay şelalesi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

Hafta sonları dinlenmek, spor yapmak ve temiz hava almak için gelenleri ağırlayan parklar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle dolup taştı.

Çocuklar için çizgi film kahramanlarının figürlerinden oluşturulan oyun gruplarında eğlenceli vakit geçiriyor, ayrıca macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kaykay parkuru ise adrenalin tutkunları tarafından tercih ediliyor.

Çevredeki sonbahar renklerinin oluşturduğu ortam ise insanları cezbediyor.

Tesiste ayrıca el sanatları, kır lokantası, gençlik vadisi, sonsuzluk bahçesi, horoz köy alanları bulunuyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki AA muhabirine Türkiye'nin en büyük parkları arasında gösterilen Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insanı kentin manzarasıyla buluşturduğunu söyledi.

Denizlilileri eşsiz bir ortam ile buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan merkeze gelenlerin hafta sonları adeta yer bulmakta zorlandığını anlatan Örki, vatandaşların 27 metrelik horoz heykeline ilgi gösterdiğini dikkati çekti.