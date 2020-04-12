Pamukkale Belediyesi sokağa çıkma yasağında sahipsiz hayvanları unutmadı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Denizli'de, Pamukkale Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Denizli'de daha önce ahşap atıklardan sokak hayvanları için yuva yapan Pamukkale Belediyesi, bu kez de sokak hayvanlarına mama ve su temin etti.



İlçe genelinde yaşayan vatandaşlar için başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere birçok önemli projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Daha önce ahşap atıkları kedi evine dönüştürerek sokak hayvanlarına sıcak yuva kurulmuştu. Aynı uygulama köpekler için de hayata geçti ve köpekler için kulübeler yapılarak belirlenen bölgelere yerleştirildi. Pamukkale Belediyesi, korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan canlılara yönelik yeni bir çalışma başlattı. İlçe genelinde yaklaşık 50 kedi evi ile sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere hafta sonunu kapsayan 2 günlük sokağa çıkma yasağında mama ve su bırakıldı. Ayrıca duyarlı bir vatandaşın Kınıklı Mahallesi'nde sokak hayvanlarına mama verilmesi talebi Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından gece yarsı yerine getirildi.



"Mama ve su bırakarak sokaktaki dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz"



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaşanan zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Belediyenin bütün imkanları ile sıkıntılı geçen zamanlarda yapılması gerekenleri harfiyen yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Örki, "Bunun yanında sokaktaki dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Pamukkale Belediyesi olarak daha önce ahşap atıklardan onlar için yuvalar yapmıştık. Korona virüs nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu düşünceden yola çıkarak ilçe genelinde yaklaşık 50 noktada yer alan kedi evlerimiz ile belirlediğimiz noktalara mama ve su bırakarak sokaktaki dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Ayrıca kedi evindeki uygulamayı köpekler için de hayata geçirdik. Sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarının aç kalmaması için ekiplerimiz onlara mama ve su temin etti. Bu mücadeleyi milletimizin de desteği ile birlikte kazanacağız" dedi. - DENİZLİ