Pamukkale Belediyesi ücretsiz işaret dili kursu başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesi ücretsiz işaret dili kursu başvuruları başladı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi ücretsiz işaret dili kursu başvuruları başladı

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi'nde vatandaşlara yönelik kurslar devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi ücretsiz işaret dili kursu başvuruları başladı, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi'nde vatandaşlara yönelik kurslar devam ediyor. "Pamukkale'de Kurs Zamanı" adıyla gerçekleşen etkinlikler tamamlandıkça yeni etapları açılıyor. İşaret Dili ile ilgili olarak kış dönemi kayıtları alınmaya başladı.


Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile her yaştan vatandaşa hitap eden kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Kurslarımızı düzenlerken, çocuklarımıza, öğrencilerimize, kadınlarımıza, engellilerimize kısacası her yaş grubuna ve kesime hitap ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Engellilere yönelik projeleri her zaman önemseyen ve engellilerin gelişimine ve toplum hayatına adapte olmalarını kolaylaştırıcı projeleri ile dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, işitme engellilerle iletişim kurmayı sağlayarak el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan ücretsiz İşaret Dili kurslarına devam ediyor. İşitme engellilerle karşılıklı konuşma pratiğini elde etmek isteyen 12 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara yönelik açılan ücretsiz İşaret Dili Kurslarına başvurular başladı. Başkan Örki, İşaret dili kurslarıyla, işitme engelli vatandaşların toplum içinde iletişim olanaklarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.


"Engellilerimizi her zaman önemsiyoruz"


Bu kursla, çevresinde, ailesinde işitme engelli birey var ise, hem ona destek olmak hem de engelli bireyin topluma adapte olanağının artacağını ifade eden Başkan Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak, engellilerimizi her zaman önemsiyoruz. Engellilerimiz için bir çok kurs açtık ve bu kurslarımız halen devam etmektedir. İşaret dili kursu da engellilerimiz için açtığımız kurslardan biri. İşaret Dili'ni öğrenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.


Kursların başvuru sayfalarına ulaşmak için Pamukkale Belediyesi'nin www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesine giriş yaparak ilgili linke tıklayarak ya da sosyal medya hesaplarında yayınlanacak başvuru linklerinden başvuru yapabileceği kaydedildi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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