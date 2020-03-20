Pamukkale Belediyesi vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte etti - Son Dakika
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Pamukkale Belediyesi vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte etti

24 dakika önce

Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Pamukkale Belediyesi vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte etti, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte edildi.


Dünyada her geçen gün kurban sayısını artıran korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor. Daha önce başta hizmet binaları olmak üzere ilçe sınırları içindeki cami, okul, kamu binaları, banka şubeleri, PTT şubeleri ve buna benzer halkın yoğun olarak kullandığı alanlar özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri kamuya ait araçları da dezenfekte ederek korona virüs ile mücadelesini sürdürdü. Son olarak ekipler ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı. Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt'ta binlerce araç ilaçlanarak steril hale getirildi. Bu noktalarda ilaçlamaya hafta sonunda da devam edecek. Hafta sonu ise Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yanında dezenfekte çalışmaları sürecek. 22 Mart Pazar ve 23 Mart Pazartesi günü de aynı çalışmalar Fatih kapalı pazar yerinde yapılacak. Belirtilen günlerde vatandaşlar araçlarını 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecekler.


"Yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz"


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile mücadele için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Bu konuda ülkemiz gerekli tedbirleri zamanında alarak süreci iyi yönetti. Biz de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Çok önemli bir dezenfekte çalışmasını daha başlattık. Bütün vatandaşlarımızın özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesi ile ilgili bu önemli çalışmayı başlattık. İlçemizin 5 farklı noktasında vatandaşlarımız araçlarını hafta sonunda sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar dezenfekte ettirebilirler. Aktepe, İncilipınar, Karahayıt ve Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu'nda Cumartesi ve Pazar günleri uygulama devam ederken, Pazar ve pazartesi günleri ise bu noktalara Fatih kapalı pazaryeri eklenecek. Gerekirse ekiplerimiz sabaha kadar bu hizmeti verecek. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:00 Kaynak: İHA

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