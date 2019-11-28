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Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu hizmet verecek

7 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyesi, 'Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceği uyarısında bulundu.

Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonu hizmet verecek, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyesi, 'Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nde 2019 yılı ikinci taksit ödemelerinin 2 Aralık 2019 Pazartesi günü sona ereceği uyarısında bulundu.


Vatandaşların ödemelerini son güne bırakmaması uyarısı yapılırken, Pamukkale Belediyesi'nde vezneler 30 Kasım Cumartesi-1 Aralık Pazar günleri de açık olacak. Pamukkaleli vatandaşların, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nde cezalı duruma düşmemeleri için uyarıda bulunan Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan ilan ve reklam panolarından alınan vergi ödemelerinde son günün 2 Aralık 2019 olduğu ifade edilerek, vatandaşların ödemelerini rahatça yapabilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.


Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Pamukkale ilçe sınırları içerisinde mükellefler, hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerden bunun yanı sıra Gözler Mahallesi'ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden ya da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binası giriş katında bulunan Pamukkale Belediyesi Veznesi'nden de kolaylıkla ödeme yapılabileceği belirtildi. İnternet kullanıcılarının www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden e-belediye uygulamasından ve tüm bunların yanı sıra PTT ile Halkbank Şubelerinden T.C. numaraları veya mükellef sicil numaraları ile rahatlıkla ödemelerini gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Pamukkale'de vezneler 30 Kasım Cumartesi-1 Aralık Pazar günleri, 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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