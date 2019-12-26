Pamukkale Belediyesi voleybol takımında hedef üst lig

Denizli Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün bu sezon aktifleşen branşlarından olan voleybolda bayanlar takımı ilk maçlarına çıkıyor. Mavi-beyazlı takım 3 günde oynayacağı 3 maçtan alacağı sonuçlarla Play-off'a çıkmayı, ardından da 2. Lig'e yükselmeyi amaçlıyor.



Pamukkale Belediye spor'un Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan sonra bir takımını daha bölgesel ligde mücadele edecek. Bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan bayan takımı 2019-2020 sezonunun ilk grup maçlarını bu hafta oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde yapan mavi-beyazlı takım hedefini bir üst gruba çıkmak olarak belirledi. Mavi-beyazlı takım Bölgesel Voleybol Ligi Denizli B Grubu'nda, Burdur Mücadelespor, Denizli Cavidilspor, Denizli Esnafspor ve ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım 27 Aralık Cuma günü saat 17.30'da Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonu'nda ilk maçını Denizli Cavidilspor ile oynayacak. Pamukkale Belediyespor, yine aynı salonda 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da Denizli Esnafspor ve 29 Aralık Pazar günü de saat 13.00'de Burdur Mücadelespor takımı ile karşılaşacak. Mavi-beyazlı takım maçları kazanarak Play-off'lara kalıp bu ligde iddiasını göstermek istiyor. Grupta ilk sırayı alacak olan takım Play-off'lara çıkarken, bu maçlar sonunda başarılı olan ekipler Bayanlar Voleybol 2. Ligi'ne yükselecek.



"Hedefe ulaşacağız"



Takımın Antrenörü Mehmet Ali Ayhan ise bu sezon Pamukkale Belediyespor Kulübü olarak Bölgesel Lig'de mücadele edeceklerini belirterek, "Gruplarda üç maçımız var. İlk 2 maçımız Denizli'deki takımlarla. Son maçımız ise Burdur temsilcisi ile olacak. Yüzde 80-90'nı Denizlili sporculardan oluşan takımımın hedefi bulunduğumuz ligden bir üste çıkmak. Bunun için 3 maç sonunda grup birincisi olarak Play-off'lara kalmak. Play-off'larda da başarılı olarak gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmek istiyoruz. Bize destek veren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederim" diye konuştu.



"Hafta sonun 3 maç oynayacağız"



Pamukkale Belediye Spor Kulübü Başkanı Birol Konak, Pamukkale Belediyespor'un bir çok branşta mücadelesinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu sezon bayanlar voleybol bölgesel liginde yer alıyoruz. Hafta sonunda 3 maç oynayacağız. Bu maçları kazanıp grup birincisi olarak Play-off'lara çıkmak istiyoruz. 17 sporcudan oluşan takımımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ben takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Kulübümüze verdiği desteklerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyoruz" dedi.



"Üst lige çıkmanın ilk adımını atacağız"



Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de spor ile ilgili olarak farklı branşlarda takımların yer aldığını ifade ederek, "Kulübümüzün tekerlekli sandalye basketbol takımı 3. Lig'de mücadele ediyor. Bu yıl aktifleşen branşlarımızdan voleybolda da bayanlar bölgesel liginde mücadele edecek. Takımımız 3 günde 3 maç oynayarak alacağı sonuçlarla üst lige çıkmanın ilk adımını atacak. Çoğunluğu Denizlili olan sporcularımızın oluşturduğu takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Takımımıza 2. Lig yolunda başarılar dilerim" dedi. - DENİZLİ