Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende

Pamukkale Belediyesi'nin GEKA ile ortaklaşa düzenlediği 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi' tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi'nin GEKA ile ortaklaşa düzenlediği 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi' tamamlandı.

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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yaşadığımız teknolojik çağda her yerde kişisel bilgilerimiz mevcut. Bunların korunması konusunda Pamukkale Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


Pamukkale Belediyesi'nin çalışanlarına yönelik geçtiğimiz haftadan bu yana süren ISO 10002 Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarının Oluşturulması Eğitimi'nin son aşaması da gerçekleştirildi. İlk etapta ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti eğitimi yapıldı. Ardından da ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi gerçekleşti. Eğitimlerin son etabı ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi oldu. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile ortaklaşa düzenlenen eğitimler Pamukkale Belediye Meclis Salonu'nda korona virüs önlemleri alınarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapıldı. BBS Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri İzmir Bölge Sorumlusu Dr. Doğan Kılınç, Pamukkale Belediyesi personellerine büyük öneme sahip olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun tüm detaylarını gün boyu süren eğitimle anlattı.


"Vatandaşlarımızın kişisel bilgileri güvende"


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, personellere yönelik iki haftadır süren eğitimlerin son bulduğunu belirterek, "GEKA ile ortaklaşa düzenlediğimiz personellerimize yönelik eğitimlerimizi tamamlamış olduk. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra personellerimize de her konuda eğitimler veriyoruz. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konularında ilgili müdürlüklerimizin personellerine eğitimler verildi. Hepimizin bildiği gibi devlet kurumlarının çoğu faaliyetleri gereği vatandaşların çeşitli kişisel bilgilerini işlemekte ve depolamaktadır. Ayrıca yaşadığımız teknolojik çağda her yerde kişisel bilgilerimiz mevcut. Pamukkale Belediyesi olarak biz de bu hassasiyetin farkında olup tüm vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini daha iyi korumak adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu bağlamda personellerimizi de gereken tüm konular hakkında eğitip bilgilendirdik" dedi.


Öte yandan eğitimlere katılan personellere sertifikalarının önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi. - DENİZLİ

Avni Örki, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende - Son Dakika
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