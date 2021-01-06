Pamukkale Belediyesinden esnaflara önemli uyarı

Pamukkale Belediyesi, her 2 yılda bir düzenli olarak yaptırılması zorunlu olan ölçü ve tartı aletlerinin ayarları konusunda, esnaflara uyarıda bulundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga müracaat sürelerinin 01 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Pamukkale Belediyesi, Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga müracaat sürelerinin 1 Mart 2021 tarihinde sona ereceğini bildirdi. Pamukkale Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı pazaryerinde kullanılan, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ve elektronik tartı aletlerinin periyodik muayene süresinin 2 yıl olduğu hatırlatılarak, damga süresi dolmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, esnafın muayene ve damga günü için Pamukkale Belediyesi'nin Deliktaş Ek Hizmet Binası'nda bulunan Grup Ayar Memurluğu'na başvurulması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Ölçü ve tartı aletlerinin damga süresi biten esnafların, Belediyemiz Ölçü Ayar Memurluğundan muayene gününü belirleyen bir belge alması gerekmektedir. Bu belgeyi, ölçü aletinin muayenesi yapılıncaya kadar saklanması ve gerektiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur. Esnaflarımızın, cezai duruma düşmemeleri için 2021 yılında damgalanacak ölçü tartı aletleri için, Pamukkale Belediyemiz Deliktaş Ek Hizmet Binasında bulunan Grup Ayar Memurluğuna 04 Ocak 2021-01 Mart 2021 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Ölçü ve ölçü aletlerinin kontrol, muayene ve damgalama işlemleri Belediyemizde görevli ölçü ayar memurunca yürütülmektedir. Esnafımızın cezalı duruma düşmemesi için belirtilen tarihe kadar ölçü ve tartı aletlerinin damga müracaatlarını yaptırmaları gerekiyor. İlçemiz sınırları içinde bulunan esnaflarımızın ölçü ve tartılarının ayarlarını yaptırmaları önemli. Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi gerekiyor. Halkımızın gönül rahatlığı ile aldıkları ürünlerin ağırlığı konusunda tereddüt yaşamamaları için, esnaflarımızın bu konuda gerekli işlemleri yaptırmalarını istiyoruz" dedi. - DENİZLİ