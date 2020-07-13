Pamukkale Belediyesinden personellere bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla GEKA ile ortaklaşa ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi düzenledi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Halkımıza hizmet götüren personellerimizin eğitimini çok önemsiyoruz. Gerekli olan tüm eğitimler çalışma arkadaşlarımıza veriliyor" dedi.



Pamukkale Belediyesi, vatandaş memnuniyeti ve bilgi güvenliği konusunda personellere eğitim vermeye devam ediyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile ortaklaşa düzenlenen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim düzenlendi. Pamukkale Belediye Meclis Salonu'nda koronavirüs önlemleri alınarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan eğitimlere Pamukkale Belediyesi'ndeki müdürlüklerden ilgili personeller katıldı. 4 gün sürecek olan eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.



Eğitimler hakkında bilgi veren ISO AES 27001 Baştetikçisi Yunus Yılmaz, "İki haftadır devam eden eğitim programlarımızın ilki olan ISO 10002 Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti eğitimi geçen hafta sona erdi. Bu hafta ise 3 gün sürecek olan bu eğitimimizde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda Pamukkale Belediyesi personeline temel eğitim vereceğiz. Cuma günü ise kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitimimiz olacak. Bu tür eğitimler kamu kurumları açısından büyük öneme sahip" dedi.



"Personel eğitimimizi ihmal etmiyoruz"



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, personellere yönelik çeşitli konularda eğitimlerin devam ettiğini belirterek, "Pamukkale Belediyesi olarak birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Bu amaçla GEKA ile çeşitli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu hafta ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim veriliyor. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra her geçen gün gelişen yeni teknolojiye de personellerimizin uyumunu sağlıyoruz. Amacımız Pamukkale'de yaşayan her vatandaşımızın mutluluğunu sağlamak" diye konuştu. - DENİZLİ