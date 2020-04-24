Pamukkale Belediyesinden şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi, içinde animatörlerin olduğu, bayrak ve balonlarla süslenen tırla evini ziyaret ettiği şehit askerin kızının doğum gününü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla içinde animatörlerin olduğu, bayrak ve balonlarla süslenen ve müzik sistemi donatılan tırlarla vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu.

Belediye Başkanı Avni Örki'nin de katıldığı organizasyonla ilçedeki 61 mahallenin tamamına giderek çocuklar ile vatandaşlara bayram coşkusunu doyasıya yaşatan belediyenin bu etkinliğine vatandaşlar da balkonlara ve pencerelere çıkarak eşlik etti.

Şehitlerin emanetlerini unutmayan Belediye Başkanı Avni Örki, şehit polis ve askerin çocuklarını evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Örki, 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Ragıp As'ın kızı Şevval İrem'i evinde ziyaret ederek içinde animatörlerin dolu olduğu tır ile doğum günü sürprizi yaptı.

Şehidin emaneti Şevval'in adını tırda anons eden Örki, Şevval İrem'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve doğum gününü kutladı. Mutluluğu gözlerinden okunan Şevval İrem 14. doğum günü için hazırlanan pastadaki mumu söndürdü.

Pamukkale Belediye Başkanı Örki, daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sıdkı Kara'nın kızı Zeynep Kara'yı ve annesini ziyaret etti.

Zeynep'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Örki, hazırlanan pastayı da şehidin kızına verdi.