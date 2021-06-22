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Pamukkale Belediyesinin bin 400 TL nakdi yardım başvuruları devam ediyor - Son Dakika

Pamukkale Belediyesinin bin 400 TL nakdi yardım başvuruları devam ediyor

22.06.2021 14:26
Pamukkale Belediyesinin bin 400 TL nakdi yardım başvuruları devam ediyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin korona virüs salgınında işleri bozulan esnaflara verdiği bin 400 TL nakdi destek başvuruları devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin korona virüs salgınında işleri bozulan esnaflara verdiği bin 400 TL nakdi destek başvuruları devam ediyor. Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren ve destek alabilecek meslek grubunda yer alan esnaflar resmi internet adresi üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde faaliyetlerine devam eden ve korona virüs nedeniyle işleri bozulan ya da olumsuz etkilenen esnaflara bin 400 TL nakdi yardım yapma kararı almıştı. Karara göre Pamukkale ilçesinde yer alan ve salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve işleri bozulan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde bin 400 TL nakdi yardım yapılacak. Esnaflar, belirlenen sektörlerde faaliyet gösterdiğine dair vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte resmi internet adresinden kolayca başvuruda bulunabiliyor. Başvurulardan sonra yapılacak olan inceleme ile gerekli şartları sağlayan esnafların hesabına bin 400 TL nakdi yardım bedeli yatırılacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birçok sektörde faaliyet gösteren ve korona virüs nedeniyle kayba uğrayan esnaflarımıza 1400 TL nakdi yardım yapacağız. Bu konuda başvuru almaya devam ediyoruz. Bu desteklerimiz esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesinin bin 400 TL nakdi yardım başvuruları devam ediyor

Türk Lirası, Pamukkale, Bilardo, Hamam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pamukkale Belediyesinin bin 400 TL nakdi yardım başvuruları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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