Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı'nda hedef 2.Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı'nda hedef 2.Lig - Son Dakika Spor

Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı'nda hedef 2.Lig

6 saat önce

Denizli Pamukkale Belediyespor'un bu sezon aktif hale getirilen voleybol bayan takımı 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı'nda hedef 2.Lig, System.String[]

Denizli Pamukkale Belediyespor'un bu sezon aktif hale getirilen voleybol bayan takımı 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.


2019-2020 sezonunda bölgesel ligde mücadele eden Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Denizli'deki grup maçlarını başarı ile tamamladı. Grup maçlarında Burdur Mücadelespor'u 3-2, Denizli Cavidilspor'u 3-0, Denizli Esnafspor'u 3-0 yenerek Play-off'lara adını yazdırmıştı.


Mavi beyazlı ekip ilk aşamasını geçtiği 2. Lig yoluna Isparta'daki final grubu maçlarıyla devam edecek. 17-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan maçlarda Pamukkale Belediyespor, Antalya Kepez Belediyespor, Muğla Fethiye Doğaspor ve Merkezefendi Belediyespor ile karşılaşacak. Mavi-beyazlı takım grup birincisi olarak 2020-2021 sezonunda 2. Lig'e çıkmayı hedefliyor.


Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu sezon ilk kez kurulan takıma başarılar dileyerek, "Denizli'deki grup maçlarında 3'te 3 yaparak bizleri gururlandıran takımımız Isparta'da 2. Lig'e çıkabilmek için mücadele edecek. Ben takımımızda yer alan sporcularımıza ve teknik ekibe güveniyorum. Zorlu maçlardan başarıyla ayrılacaklarına inanıyorum. Pamukkale Belediyespor Bayan Voleybol takımına başarılar diliyorum" dedi. Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak ise genç sporculardan kurulu bir takımla mücadele ettiklerini belirterek, "Takımımız ilk grup maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Isparta'daki maçlar sonunda grubumuzda birinci olmayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız takdirde 2020-2021 sezonunda ilimizi 2. Lig'de temsil etme hakkını elde edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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