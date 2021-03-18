Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı - Son Dakika

Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı

18.03.2021 12:13
Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı, System.String[]

Pamukkale Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcularından uluslararası şampiyonluk geldi.

Pamukkale Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcularından uluslararası şampiyonluk geldi.

Pamukkale Belediyespor Kulübü, her geçen gün aktif olduğu branş sayısını artırırken, başarı grafiğini de yükseltmeye devam ediyor. 10-16 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 46 ülkeden 1500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 44 kiloda Taekwondo dalında mücadele eden milli sporcu Ceyda Gencer tüm rakiplerini farkla yenerek altın madalya kazandı.

Topraklık mahallesinde ikamet eden ve Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi olan Pamukkale Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Ceyda Gencer, 2019 yılında Minikler Türkiye Şampiyonası batı müsabakalarında 135 sporcu arasında 33 kilo minik sporcular arasında Türkiye Şampiyonu olmuştu. Gencer, 2019 yılı içerisinde yapılan Anadolu Yıldızları ve okul sporlarında gruplar ve yarı final derecelerinin ardından Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk 15'e girdi. Yıldızlar Taekwondo Dünya Şampiyonasında ve Milli Takım seçmelerinde ilk 8 ve bu seçmeden sonra Yıldızlar Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde Türkiye 2'incisi olan Gencer, son yapılan Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Gencer, 2020 yılında İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasında ilk milliliğini alarak ülkemizi temsil etti. 2021 yılında Pamukkale Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı'na dahil olan Ceyda Gencer, antrenörü Abdullah Çırak'la çalışmalarını sürdürerek, Pamukkale Belediyesi adına ilimizi ve ülkemizi temsil ediyor.

Pamukkale Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı antrenörü Abdullah Çırak, "Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek adına, milli sporcularımız Şahin Çelebi ve Ceyda Gencer ile birlikte Erkan Evran ve Ali Fuat Kumral'la katıldığımız 8.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'ndan uluslararası şampiyonlukla geri döndük. Denizli'mizi, Pamukkale Belediyespor kulübümüzü en iyi şekilde temsil edip, uluslararası şampiyonlukla geri dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere inanan, güvenen Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin eğitimlerini sürdürürken sporla ilgilenmelerinin gerçekten önemli olduğunu ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi olarak, gençlerimizi spora teşvik etmek, branşlarında gelişmelerine destek olmak için gereken ne varsa yapıyoruz. Belediyemiz çatısı altında kulübümüz bünyesinde farklı branşlarda sporcularımız var. Branşlarımızı her geçen gün arttırmaya gayret ediyoruz. Kulübümüz sporcularının uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'dan çok güzel bir şampiyonlukla geldiler. Pamukkale Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcumuz şampiyonumuz Ceyda Gencer'i ve antrenörümüz Abdullah Çırak ile birlikte turnuvaya katılan sporcularımızın her birini tebrik ediyorum. Biz hem Pamukkale Belediyesi hem de Pamukkale Belediyespor Kulübü ile ilçemizin gençlerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı
Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı
Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı
Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı
Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı
Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı

Taekwondo, Pamukkale, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyespor'dan uluslararası başarı - Son Dakika Spor


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