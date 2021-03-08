Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı - Son Dakika

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı

08.03.2021 14:43
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı, System.String[]

Pamukkale Belediye Spor Kulübünün geçen sezon aktifleşen branşı olan kadınlar voleybol takımı, mücadele ettiği 2. Lig 3. Grup'ta sezonu 4. sırada tamamladı.

Pamukkale Belediye Spor Kulübünün geçen sezon aktifleşen branşı olan kadınlar voleybol takımı, mücadele ettiği 2. Lig 3. Grup'ta sezonu 4. sırada tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki; "Adımızı ligde başarıyla duyuran sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu öncesi kadınlar voleybol branşını aktif hale getirmişti. İlk sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele eden mavi-beyazlı takım 2020-2021 sezonunda Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele etti. Grupta oynadığı 22 maçın 14'ünü kazanan Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, topladığı 41 puanla grubu 4. sırada tamamladı. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Ali Ayhan, sezona başlarken hedef olarak orta sıraları belirlediklerini ifade etti. Ayhan; "Takımımızın yarısı altyapıdan yetişen sporculardan oluştu. İlk kez mücadele ettiğimiz bu ligde hedefimiz sezonu orta sıralarda tamamlamaktı. Ancak bunun üzerine çıkarak 4. sırada sezonu bitirdik. Ben Denizli halkına voleybolu sevdirdiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon çıtayı biraz daha yükselterek Play-off'lara kalmayı hedefleyeceğiz. Bizlere destek veren başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve Kulüp Başkanımız Birol Konak ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Ligi 4. sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Takım kaptanı Buse Aksu güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek; "Sezon başlarken hedefimiz ligi orta sıralarda tamamlamaktı. Ancak biz bundan daha iyisini ortaya koymak için mücadele verdik. Yöneticilerimiz her zaman bizlere destek oldu. Ligi 4. sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İlk yılımız olduğu için temkinli bir şekilde yol aldık"

Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak; "Başarılı bir sezon yaşadık. İlk yılımız olduğu için temkinli bir şekilde yol aldık. Bu sezon için beklenenin üzerinde bir başarı elde ettik. Bunda sporcularımızın ve teknik heyetin azimli çalışmaları ile yönetimimizin önemli destekleri payı çok büyük. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'nin desteği bize büyük güç verdi. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Play-off oynayıp bir üst ligi zorlamak istiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, kadın voleybol takımının başarılı bir sezonu geride bıraktığını söyledi. Bu sezon ilk kez 2. Ligde mücadele ettiklerini belirten Başkan Örki; "Yenisi olduğumuz ligde hedefimizi orta sıralar olarak belirlemiştik. Takımımız özellikle son haftalarda elde ettiği başarılarla sezonu 4. sırada tamamladı. Bu başarıda emeği geçen başta kulüp başkanımız Birol Konak olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine, antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Hepsi bu ligde Pamukkale Belediyespor'un adını başarıyla duyurmak için büyük emek verdi. Yeni sezonda hedefimizi biraz daha büyüterek Play-off oynayıp bir üst ligi zorlamak istiyoruz. Pamukkale adını sporla da duyuracak bir hale gelecek. Bu konuda önemli çalışmalara imza atacağız" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı
Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı

Avni Örki, Pamukkale, Play Off, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti         
21:39
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei