Pamukkale Belediyespor Kayhan'a emanet

Bu sezon Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig Şehit Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya sezonunda mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-beyazlı takım antrenör Erol Kayhan ile sözleşme imzalarken, Kuşadası'nda düzenlenen turnuvada boy gösterecek.



Pamukkale Belediyesi'ni temsil ettiği Bölgesel A Ligi'nden geçen sezonu başarıyla geçirip 3. Lig'e çıkarak tamamlayan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig Şehit Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya sezonunda mücadele edecek. Yeni sezon öncesi genel kurul yaparak Onursal Başkanlığa Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kulüp Başkanlığı'na da Birol Konak seçilirken, takımın antrenörü de belli oldu. Mavi-beyazlı takım daha önce de takımda görev yapan antrenör Erol Kayhan ile anlaşma sağladı.



Pamukkale Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Birol Konak, takımın sezon öncesi yaptığı çalışmaları yakından takip ederek sporculara moral verdi. "Yeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyoruz" diyen Başkan Konak, "Takımımız geçen sezon Bölgesel Lig'de başarılı olarak yeni sezonda 3. Lig'de yer almaya hak kazandı. Takımımız çalışmalarını yoğun bir şekilde yapıyor. Bize güvenerek bu görevi veren Onursal Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ederim. Biz de bu ligde elimizden geleni yaparak bir üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz. Bu ligde yeniyiz ve ligin zor geçeceğini biliyoruz. Ama asıl önemli olan bu takımın engellilere örnek teşkil ederek, engellilerin de neler yapabileceğini göstermesi. Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın yeni sezonunun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 13-15 Eylül tarihleri arasında Kuşadası'nda düzenlenecek olan 3. Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'na katılacak. Davutlar Gençlik Kampı Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan turnuvada Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın rakipleri Aydın Genç Efeler Spor Kulübü, Aspelya Engelliler Spor Kulübü ve Kocaeli Engelliler Spor Kulübü olacak. Mavi-beyazlı takım ilk maçını 13 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Kocaeli ile oynarken, aynı gün saat 16.00'da Genç Efeler –Aspelya maçı oynanacak. 14 Eylül Cumartesi günü ise yine saat 10.00'da Pamukkale Belediyespor – Genç Efeler ve 16.00'da da Aspelya – Kocaeli maçları oynanacak. 15 Eylül Pazar günü ise saat 10.00'da Pamukkale Belediyespor – Aspelya, 16.00'da da Genç Efeler –Kocaeli maçı yapılacak. Aynı gün 18.00'de ise turnuvanın ödül töreni yapılacak. - DENİZLİ